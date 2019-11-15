Наставник футбольной сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с журналистами после товарищеской игры с Эстонией и рассказал как команда будет готовиться к заключительному матчу группового турнира на Евро-2020 против Сербии.

Об этом передает пресс-служба УАФ.

"Сначала хочу поблагодарить болельщиков. Был полный стадион, даже несмотря на холодную погоду. Я даже не ожидал, что трибуны могут заполниться за пять минут, как это произошло непосредственно перед началом игры", - отметил Андрей Шевченко.

Наш коуч отметил хорошую игру Эстонии в обороне и перекрытие зон. "Нам важно было забить первый гол. Мы создали достаточно моментов, контролировали мяч, но нам это долго не удавалось", - поделился он.

Главный тренер также отметил важность предоставления возможности выйти на поле тем, кто меньше играл в предыдущих играх команды.

"Я очень доволен нашими действиями в первом тайме, структура игры сохранялась. За счет владения и перевода мяча с фланга на фланг мы создавали моменты, но не хватало реализации. Во втором тайме пошли замены, игроки начали спешить, возникала нервозность. Мы должны были в концовке действовать иначе. Однако мы все-таки забили. Наша победа заслуженная", - отметил он.

Также наставник высказал мнение о дебютной игре сборной в Запорожье.

"С газоном на Славутич-Арене все в порядке. Он немного жесткий, но это не удивительно. Сейчас насыщенный период, много матчей, поэтому претензий к полю нет. Что касается предстоящих матчей в городе - это зависит от решений руководства национальной ассоциации. В общем практика проведения матчей в регионах, считаю, является верной. Очень важно, чтобы нас видели в разных городах страны", - отметил главный тренер.

Кроме того, Шевченко рассказал о впечатлениях от игры многих молодых футболистов: "У меня не было каких-либо оснований для беспокойства, но было интересно увидеть, как ребята, которые раньше меньше играли, смогут адаптироваться к нашей структуре игры - это было для меня более важно. Поэтому, когда я увидел в первом и, немного в меньшей степени, во втором тайме, понимание ребятами того, что мы делаем и как собираемся преодолевать плотную защиту, это меня порадовало".

"Футболистам, которые сегодня получили шанс, надо конкурировать с нашими ведущими игроками. Мы должны знать, на кого можем рассчитывать. Для меня было важно увидеть, что ребята понимают наши требования. Сегодня отсутствовали Малиновский, Зинченко, Степаненко, Марлос - ведущие футболисты, которые играют важную роль. В воскресенье мы будем играть с другим, более серьезным соперником, против Сербии, поэтому эта информация была полезной", - добавил Андрей Шевченко.

Наконец наставник сборной поделился почему в заявку на матч не попал защитник Сергей Кривцов.

"Кривцов готовится к матчу против Сербии, мы дали ему отдохнуть. Мы серьезно настраиваемся на поединок в Белграде и хотим показать достойную игру", - отметил главный тренер.

Как сообщала "Страна", 14 ноября состоялись очередные встречи в рамках отбора на Евро-2020. По их итогам определились еще четыре финалиста турнира.

Напомним, что у Руслана Малиновского родилась дочь.

Видео: youtube.com/Dynamo.kiev.ua