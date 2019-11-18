Что приготовили звезды на этой неделе? Кому можно расслабиться, а кому лучше быть осторожным. Публикуем гороскоп на 18-24 ноября для всех знаков Зодиака.

Овен (20.03 - 21.04)

Эмоционального Овна на этой неделе захлестнут страсти. Будет много поводов проявить свою горячую натуру и по хорошим и по плохим поводам. Задумайтесь, может вам просто нравится находиться в эпицентре бури? Тогда используйте свой запал, как топливо, для свершений, а на мелкие разборки, которые ни к чему не ведут, лучше не тратить силы, иначе энергия начнет покидать вас еще до конца рабочей недели.

Телец (19.04 - 22.05)

Тельцам на этой неделе может захотеться на ручки - так много навалится домашней и рабочей рутины. Если такие ручки у вас уже есть - просите помощи и поддержки, но не забывайте делать это мягко и своевременно. Не стоит копить досаду и наблюдать за близкими "из засады", догадаются ли они облегчить вашу участь или нет. Те, кто свои ручки еще не нашел, обязательно встретит их, но чуть позже. Главное выйти из состояния белки в колесе, выдохнуть и осмотреться по сторонам.

Близнецы (20.05 - 22.06)

Близнецов ждет неплохая неделя, если удастся грамотно распределить силы, как марафонцу на дистанции. Прислушивайтесь к себе и вы поймете, где лучше сбавить скорость, если устали, где выбрать другой, более простой путь, а где можно и поднажать. Чередуйте периоды отдыха и напряжения, чтобы восстанавливаться и быть продуктивным.

Рак (21.06 - 23.07)

Раки на этой неделе могут ощутить себя непризнанными гениями - дома, на работе. Окружающие не будут спешить выражать свое восхищение, даже, если вы этого заслуживаете. Рецепт простой: хвалите себя сами за вещи, достойные уважения, не бойтесь заявлять о них, но ждать от других признания не стоит. Просто идите своей дорогой и не отвлекайтесь на мнения посторонних, если, вы действительно заняты чем-то стоящим.

Лев (22.07 - 24.08)

Львы могут немного заскучать. Да и как не скучать, когда за окном такая серость. Чтобы она коварно не проникла в вашу жизнь, добавьте ярких и теплых красок: наденьте что-то поярче, приготовьте глинтвейн, расслабьтесь в ванной с аромамаслами, поставьте на видном месте букет ярких цветов, устройте посиделки с приятными вам людьми.

Дева (22.08 - 24.09)

Высокая вероятность, что Дев могут захлестнуть грандиозные идеи. Пока другие киснут, Девы строят планы по порабощению мира. Просейте их через сито анализа, поделитесь особо захватывающими соображениями со знающими людьми, и, может оказаться, что действительно интересных находок не так много, но некоторые могут оказаться настоящими "бриллиантами".

Весы (22.09 - 24.10)

У Весов все просто. Вам звезды обещают покой и счастье. А если что-то встанет на пути, приглядитесь, не ваш ли это беспокойный ум мешает вам жить. Составьте список того, что приносит вам радость, что заряжает вашу батарейку. И постарайтесь выполнить хотя бы парочку пунктов на этой неделе.

Скорпион (23.10 - 23.11)

У Скорпионов сложится благоприятный фон в деловой и профессиональной сфере. За вами закрепилась репутация хорошего специалиста. Вас будут рекомендовать, обращаться к вам за советом. Это хороший период провести ревизию и аудит своих знаний и умений, чтобы понять, в чем вы действительно хорошо разбираетесь, чему можете научить других, какие новые навыки хотели бы получить.

Стрелец (22.11 - 22.12)

У Стрельцов все будет хорошо. Правда, не все Стрельцы об этом будут догадываться. Тем, кто увидит плюсы - неделя подарит бонусы в виде приятных встреч, радостных мелочей, счастливых совпадений. А недовольным подбросит пару ситуаций, когда они захотят, чтоб все стало "как было", ведь было не так уж плохо.

Козерог (21.12 - 21.01)

У Козерогов может выпасть суетливая неделя, когда их будут тащить в разные стороны дела и противоречивые мысли. Хорошо, если вы найдете свою устойчивую точку, свой островок покоя. Тогда пережить ближайшие семь дней будет легче. Если же не получилось - не волнуйтесь, суета не вечна и скоро станет полегче.

Водолей (20.01 - 19.02)

Для Водолеев хорошее время спланировать события, которые обычно заряжают вас положительными эмоциями на какое-то время. Планируйте путешествия, дни рождения, новогодние праздники, отпуск, прогулки или походы на концерты. Если фантазия подводит - посоветуйтесь с теми, кто знает, как себя развлечь.

Рыбы (18.02 - 21.03)

У Рыб на горизонте романтические события, которые могут вдруг появиться в жизни, даже, если Рыбы их не планировали. Ну что ж, действуйте по ситуации. Но не забывайте, что лучшая тактика: пару шагов вперед - остановка - оглядеться на местности. Иначе вместо светлого будущего, окажется, что вы направляетесь в темный лес.

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