На днях известная телеведущая Алла Мазур сообщила о том, что у нее диагностировали рак. На своей странице в Facebook она написала, что с начала не хотела говорить об этом публично и собиралась закрыться в себе, но потом решила подать пример, ведь в обществе до сих пор стигматизируют онкобольных, а нужно научиться говорить о раке спокойно и открыто.

Как поддержали телеведущую украинские знаменитости, кому из них пришлось столкнуться с онозаболеваниями - читайте в этом материале.

"Начинаю борьбу". Заявление Аллы Мазур

О диагнозе телеведущая написала на своей странице в Facebook.

"Мы должны изменить отношение к онкозаболеваний в обществе. Научиться говорить о них - открыто и спокойно. И с уровня трагедии - переводить на уровень проблемы. Которую можно решить. Потому что это, конечно, не насморк. Но давно не приговор. Медицина научилась справляться с этим - во многих случаях. Главное - выявить вовремя", - написала она и добавила, что у нее выявили злокачественную опухоль, которые, оказываются бывают безсимптомными и она начинает бороться.

По словам Аллы Мазур, она будет продолжать работать: "Борьба началась, и я уже почувствовала: путь не будет легким. Но я планирую работать дальше, не выпадать из жизни. И верю, что следующий пост на эту тему - пусть и через некоторое время - будет о победе. Тогда и расскажу все подробнее".

Также она поблагодарила свою семью и коллег, которые подставили плечо и попросила коллег-журналистов о деликатности, сообщив, что озвучила все подробности, которые посчитала нужным. И дала украинским женщинам после 45 лет два совета:

- проходить профилактическую проверку хотя бы раз в год (именно во время такой проверки и обнаружили злокачественную опухоль у телеведущей - Ред);

- по возможности пройти проверку несколькими способами или в нескольких учреждениях, чтобы повысить шансы вовремя обнаружить заболевание.

Алла Мазур ведущая "ТСН. Тиждень". Она работает в ТСН с первых дней существования программы. Восемь раз была награждена премией "Телетриумф", как лучшая ведущая информационно-аналитической программы. Это рекорд за всю историю премии.

Телеведущая воспитывает 11-летнего сына Артема, который увлекается записью видеоблогов.

Фото: Алла Мазур с сыном Артемом

В соцсети часто делится снимками своих домашних питомцев - котов Мусика и Аси. Мусика подобрали магазине, Асю - забрали из приюта. Личную жизнь она предпочитает не афишировать.

Фото: instagram.com/allamazurofficial

Поддержка в сети

После публикации Мазур поддержали другие украинские телеведущие, среди которых Янина Соколова, которая сама поборола онкологию. "Он боится сильных. Я знаю" - написала она.

"Верю в победу Аллы Мазур! Очень жду пост с хорошими новостями! И точно знаю, что Ваша поддержка и теплые слова помогут выздороветь", – написала Соломия Витвицкая, обращаясь к поклонникам телеведущей.

В комментариях к посту Аллы Мазур телеведущий Юрий Горбунов написал: "Аллочка! Все будет хорошо! Выздоравливайте!"

"Алла! С Вашей мудростью и силой воли, верой и поддержкой близких — добро победит плохие клетки! Верю", — пожелала телеведущая Лидия Таран.

Как с онкологией боролись украинские знаменитости

Этой осенью от онкологии умерла известная украинская актриса Марина Куклина. Ей было 33 года. В прошлом году она проходила курс лечения. Заболевание было диагностировано в 2018 году.

Фото: Марина Куклина

Об украинской певице Евгении Власовой долгое время говорили, как о певице, победившей рак. В 2010 году она прошла курс химиотерапии и пережила операцию, после чего вынуждена была прервать музыкальную карьеру. В 2017 году она вновь оказалась в критическом состоянии: у нее возникли осложнения с кишечником, она перенесла четыре операции.

Однако в сентябре она неожиданно призналась, что у нее никогда не был рака и что она устала от клейма несчастной и больной.

"У меня никогда не обнаруживали онкологических заболеваний! Была операция и из 5 докторов одному что-то показалось (был консилиум), а по врачебной этике, если одному показалось, значит — нужна химиотерапия! Да, я её прошла! И это страшно" - написала она в Instagram.

И добавила, что историю с онкологией придумали журналисты, а сама она просто молчала "ради людей, для которых стала надеждой на выздоровление".

"И вот теперь на мне какое-то странное клеймо (несчастной и больной). Ненавижу это все! Долго молчала! В основном ради людей, для которых я стала надеждой на выздоровление! Но весь этот ужас, который рожали журналисты и их программы, ложился на мои женские плечи и хрупкие плечи моей доченьки!" - заявила Власова.

Правда, при этом в многочисленных интервью ранее она не отрицала того, что у нее была онкология.

В мае СМИ облетела новость, что телеведущая Янина Соколова победила онкологию. Она написала об этом в Facebook, сообщив, что на это у нее ушло семь месяцев. Пост она сопроводила фото после 30 лучевых терапий и четырех курсов химиотерапии.

"Нет, это не монтаж. Именно так я выгляжу сейчас. Семь месяцев назад я узнала, что у меня рак. За 7 месяцев я его поборола. Публичная и реальная жизнь часто очень конрастна... За это время я пережила 30 лучевых терапий и 4 курса химиотерапии, как следствие, я потеряла волосы, брови, ресницы, во мне минус пару органов, но огромная любовь в сердце" - написала она.

Янина Соколова анонсировала мультимедийный проект "Я, Нина" (книга, песня и полнометражный художественный фильм), основанный на событиях из ее жизни. Его цель - помочь онкобольным осознать ценность жизни и начать бороться за нее.