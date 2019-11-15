Экс-президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Главную военную прокуратуру по "делу Иловайска". Об этом сообщает экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram-канале.

"Порошенко был приглашен на допрос как свидетель на 10.00 в пятницу, 15 ноября, но по вызову к прокурору не явился", - заявил Лещенко. По данным Лещенко, Порошенко повторно вызвали на допрос на 10.00 19 ноября.

Фото: t.me/LeshchenkoS

В свою очередь адвокат Порошенко Игорь Головань заявил в блоге УП, что Порошенко никаких вызовов на допрос "на пятницу по делу об Иловайской трагедии" не получал.

Адвокат также напомнил, что на 15 ноября запланировано пленарное заседание Верховной Рады. По словам Голованя, Порошенко готов предоставить собственноручные показания, о чем сообщали сотрудникам прокуратуры.

Напомним, что директор ГБР Труба рассказал о завершающей стадии дел, в которых фигурирует Порошенко.

Также мы писали о том, что Порошенко в 18-й раз не явился на допрос в Госбюро расследований.