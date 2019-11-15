Ирина Верещук, народный депутат от партии "Слуга народа", заявила о том, что слагает с себя полномочия представителя Кабинета министров в Верховной Раде.

Об этом она сообщила в своем Facebook.

"Имею краткое заявление:

С сегодняшнего дня оставляю полномочия представителя Кабмина в Верховной Раде. Спасибо всем, кто помогал мне в этой работе.

Сфокусируюсь на работе в Комитете по национальной безопасности, обороны и разведки. Спасибо всем, кто верит и помогает. Работаем!", - написала нардеп.

Фото: facebook.com

Отметим, что Скороход была одним из нардепов, которые не голосовали за продажу земли. Поэтому еще вчера прошли слухи, что она будет вынуждена оставить пост представителя Кабмина в Раде.

Ранее "Страна" сообщала, что нардеп Скороход рассказала, как спикер командует нардепами "Слуги народа" при голосованиях.

Так же мы сообщали, что после публикации "Страны" оппозиция потребовала расследовать попытки подкупа Гончаруком нардепов при голосовании за бюджет-2020.