Народный депутат Анна Скороход, которую сегодня исключили из фракции "Слуга народа", рассказала об угрозах , исходящих от главы фракции Давида Арахамии после того, как она не поддержала законопроект № 2178-10 об открытии рынка земли, сообщает "112 Украина".

На вопрос о том, правда ли, что глава фракции "Слуга народа" Арахамия общался с нардепом после ее голосования по рынку земли, Скороход ответила:

"Да. "Закрой рот", "Я тебе сказал не ставить правки", "Думай, что ты делаешь, иначе мы тебя размажем" - всякое такое. И это не только от Давида", - заявила нардеп.

Также Скороход рассказала, что ей поступают телефонные звонки с угрозами от людей, которые представляются сотрудниками аппарата правления.

"Мне периодически звонили, представлялись, мол, из аппарата и говорили, что я не так голосую и подумать над своими действиями. Меня Богдан (глава Офиса президента Андрей Богдан, - Ред.) не приглашал. У меня тысяча и одно сообщение, в том числе с угрозами. Но я не могу говорить, что это оттуда или оттуда, поскольку номера мне неизвестны", - добавила нардеп.

Ранее "Страна" писала о том, что нардеп Скороход рассказала, как спикер командует нардепами "Слуги народа" при голосованиях.

Также мы сообщали, что Арахамия заявил, что "Слуги народа" еще не окончательно попрощались со Скороход и Поляковым.