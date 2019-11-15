В Харькове из-за письма о минировании 300 зданий эвакуировали 1 189 человек
В Харькове не подтвердилась информация о минировании более 300 социальных объектов, среди которых гостиницы, больницы, родильные дома, торговые центры и жилые дома. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Так, информация о минировании всех больниц, родильных домов, торговых центров, гостиниц и некоторых жилых домов в городе Харькове поступила в полицию по электронной почте 14 ноября.
"Специалисты обследовали все указанные заведения и прилегающую к ним территорию, эвакуировали 1189 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщили в полиции.
В целом сотрудники полиции осмотрели 315 объектов - 10 жилых домов, 51 учреждение здравоохранения (среди которых 5 родильных домов), 43 торговых центра, 190 детских садов, 21 гостиницу.
"Во время осмотров мест происшествий и прилегающих территорий взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено. Нарушений публичной безопасности и порядка не было. Пострадавших нет", - сообщили в отделе коммуникации.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что пассажиров поезда Харьков - Киев срочно высаживали из состава.
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