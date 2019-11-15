В Харькове не подтвердилась информация о минировании более 300 социальных объектов, среди которых гостиницы, больницы, родильные дома, торговые центры и жилые дома. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Так, информация о минировании всех больниц, родильных домов, торговых центров, гостиниц и некоторых жилых домов в городе Харькове поступила в полицию по электронной почте 14 ноября.

"Специалисты обследовали все указанные заведения и прилегающую к ним территорию, эвакуировали 1189 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщили в полиции.

В целом сотрудники полиции осмотрели 315 объектов - 10 жилых домов, 51 учреждение здравоохранения (среди которых 5 родильных домов), 43 торговых центра, 190 детских садов, 21 гостиницу.

"Во время осмотров мест происшествий и прилегающих территорий взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено. Нарушений публичной безопасности и порядка не было. Пострадавших нет", - сообщили в отделе коммуникации.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что пассажиров поезда Харьков - Киев срочно высаживали из состава.

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