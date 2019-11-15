У Бородянского дали определение дезинформации, а потом сказали, что в закон впишут что-то другое
Заместитель Бородянского Анатолий Максимчук показал определение дезинформации, которое может в том или ином виде войти в новый закон о медиа, который сейчас разрабатывают в ведомстве.
"Дезинформация - очевидно неправдивая или вводящая в обман информация, которая в совокупности:
- создана, представлена и распространена с целью экономической выгоды или умышленного введения в обман общественности;
- может принести вред обществу из-за угрозы демократическим политическим процессам и процессам выработки политики, а также таким общественным благам как защита здоровья граждан, окружающая среда и безопасность.
Понятие "дезинформации" не охватывает недостоверную рекламу, ошибки в отчетности, сатиру и пародию и очевидные необъективные новости и комментарии, и не является нарушением юридических обязательств, кодексов саморегулирования рекламных услуг и стандартов недостоверной рекламы", - говорится определении.
В министерстве говорят, что взяли это определение из кодекса практики ЕС о противодействии дезинформации, который вступил в силу год назад.
Как пример дезинформации привели "распятого мальчика" и "применение фосфорных бомб украинцами на востоке Украины".
После этого Максимчук уточнил, что данное определение в украинском законе не появится.
"Для Украины должны быть разработаны свои дефиниции", - заявил он.
Ранее "Страна" писала о том, что глава Минкульта не будет наказывать хор Веревки за зажигательную песню про Гонтареву.
Также мы сообщали, что Бородянский назвал недоразумением термин "стандарт новостей" в указе Зеленского.