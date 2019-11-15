Тайные сигналы Разумкова. Нардеп Скороход рассказала, как спикер командует фракцией "Слуга народа" при голосованиях
Народный депутат Анна Скороход, которую сегодня исключили из фракции "Слуга народа", подтвердила, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков использует определенный шифр, чтобы призвать депутатов к голосованию. Об этом нардеп заявила в комментарии журналистам в эфире 112 Украина.
На вопрос журналиста о том, правда ли, что когда спикер парламента Разумков говорит в Верховной Раде фразы "прошу поддержать" или "прошу определиться" - это определенный шифр, нардеп ответила: "Вы сами ответили. Я подтверждаю".
Вчера Анна Скороход заявила о задержании ее мужа, она связывает это с ее голосованием против позиции политсилы по вопросам ГТС и рынка земли.
Напомним, что Арахамия заявил, что "Слуги народа" еще не окончательно попрощались со Скороход и Поляковым.
Также сегодня Анна Скороход подтвердила выплату зарплат "черным налом" депутатам от "Слуги народа".