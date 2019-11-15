Народный депутат Анна Скороход, которую сегодня исключили из фракции "Слуга народа", подтвердила, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков использует определенный шифр, чтобы призвать депутатов к голосованию. Об этом нардеп заявила в комментарии журналистам в эфире 112 Украина.

На вопрос журналиста о том, правда ли, что когда спикер парламента Разумков говорит в Верховной Раде фразы "прошу поддержать" или "прошу определиться" - это определенный шифр, нардеп ответила: "Вы сами ответили. Я подтверждаю".

Вчера Анна Скороход заявила о задержании ее мужа, она связывает это с ее голосованием против позиции политсилы по вопросам ГТС и рынка земли.

Напомним, что Арахамия заявил, что "Слуги народа" еще не окончательно попрощались со Скороход и Поляковым.

Также сегодня Анна Скороход подтвердила выплату зарплат "черным налом" депутатам от "Слуги народа".