В городе Шеунг Шуи в Гонконге (Китай) умер 70-летний мужчина, которому проломили голову в результате столкновения двух групп протестующих. Сам он не был участником стычки, но оказался поблизости от демонстрации.

Об этом передает УНН.

"По официальным данным, погибший - 70-летний уборщик, который вышел на обед. Правительство утверждает, что в его голову попал "тяжелый предмет, который бросили мятежники в масках", - говорится в сообщении.

Две группы - протестующих и "сторонников правительства Китая" - бросали друг в друга камни, после чего человеки упал на землю.

В полиции рассказали, что погибший не принадлежал ни к одной группе, а "только фотографировал происходящее". Мужчина скончался в больнице в четверг, 14 ноября.

Как сообщала "Страна", в Гонконге во время протестов неизвестный поджег мужчину из-за спора о национальной принадлежности.

В интернете было опубликовано видео, на котором группа людей ведет оживленный спор, после чего на одного из мужчин выливают горючую жидкость и поджигают ее.

Напомним, что ранее участники Майдана в масках и с зонтиками принялись распевать гимны Британии и США.

В Гонконге уже около пяти месяцев продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.