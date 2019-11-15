Майнинговую ферму криптовалюты обнаружил департамент безопасности "Укрзализныци" вместе с правоохранителями на Львовской железной дороге. Организованное сотрудниками филиала "Укрзализныци" "предприятие" работало на электроэнергии компании. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на директора департамента экономической и информационной безопасности УЗ Олега Назарука.

"Во время осмотра помещения, где находилась так называемая ферма, выявлены более 100 единиц компьютерного оборудования, осуществлявших генерирование биткоинов. Указанная техника была подключена к электросети "Укрзализныци". Ориентировочная сумма убытков с начала года - 1 млн грн", - заявил Назарук.

Фото: cfts.org.ua

Материалы проверки направлены в Тернопольское отделение полиции ГУ НПУ в Тернопольской области. По результатам проверки открыто уголовное производство.

Ранее "Страна" писала о том, что названы сроки легализации майнинга и криптовалют в Украине.

Также мы сообщали, что Китай собрался полностью запретить майнинг криптовалюты к 2021 году.