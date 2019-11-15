В САП намерены обжаловать решение Высшего антикоррупционного суда, которым было отказано в аресте председателя правления "Райффайзен Банка Аваль" и экс-зама главы НБУ Александра Писарука. Ему установили залог в 5 млн гривен.

Об этом сообщил представитель САП, передают Украинские новости.

По его словам, в САП изучат мотивацию суда и подадут апелляцию на решение. Апелляционная жалоба будет подана в апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

САП настаивает на аресте Писарука и установлении 30 млн гривен залога.

Как сообщала "Страна", в ночь на среду суд также арестовал по этому делу на 2 месяца экс-директора генерального департамента банковского надзора Аллу Шульгу с альтернативой залога 15 млн грн. Также суд взял под домашний арест на 2 месяца другого подозреваемого по этому делу – члена совета Национального банка Украины Николая Каленского, который в 2014 году возглавлял главное управление НБУ по Киеву и области.

Напомним, что в НБУ заявили, что экс-владелец VAB Банка Бахматюк должен регулятору 10,6 миллиардов гривен.