После выхода материала "Страны" о записи разговора премьер-министра Алексея Гончарука и нардепов, в котором он призывал убрать правку с исключением на 7,7 миллиардов гривен, в "Оппозиционной платформе - За жизнь" заявили, что власть превратила коррупцию в инструмент государственного управления и на это необходимо отреагировать правоохранителям. Об этом сказано в заявлении на сайте политсилы.

"Достоянием общественности стала запись встречи премьер-министра Украины Алексея Гончарука и министра финансов Оксаны Маркаровой с депутатами из "Слуги народа". Даже небольшой фрагмент этого закрытого совещания проливает свет на циничность и тотальную политическую коррумпированность нынешней власти. Вместо борьбы с коррупцией эта власть превратила её в инструмент государственного управления", - говорится в заявлении.

Отмечается, что "привычно закрывшись с представителями монобольшинства в подвале, Алексей Гончарук сбросил с себя маску "нового политика", реформатора и борца с коррупцией". "Он предложил депутатам правящей партии политическую взятку. Сделал это на чистейшем русском языке, что довольно странно для такого ярого фаната националистических идей и рок-групп", - считают в ОПЗЖ.

По мнению партии, чтобы протолкнуть правительственный бюджет депутатам монобольшинства был обещан контроль над финансовыми ресурсами местных громад. В преддверии местных выборов, которые должны состояться в 2020 году, Гончарук посулил им возможность вместе со смотрящими-губернаторами определять "куда, какой школе и какой больнице нужно финансирование".

"Это не просто подкуп законодателей, что уже противозаконно и должно стать предметом криминального расследования. Это информация о том, что на местных выборах готовится масштабное применение административного ресурса и массовое злоупотребление государственными деньгами. Эта запись – политический приговор для Гончарука и материал для следственных действий. По сравнению с этим скандалом просто меркнут похождения "слуги народа" Яременко, все полиграфные истории и информация о зарплатах "в конвертах" в монобольшинстве", - говорится в заявлении.

В Оппозиционной платформе - За жизнь считают, что вся страна увидела, что все заявления Зе-команды по децентрализации – это тотальный блеф. Им наплевать на развитие громад и территорий. Правительство и президентская вертикаль власти стремятся забрать себе все финансовые ресурсы и лишить местные советы права распоряжаться ими. А административно-территориальная реформа – это их путь к политической диктатуре.

Поэтому "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от правоохранительных органов тщательного расследования попытки подкупа депутатов из правящей политической партии со стороны Алексея Гончарука и подготовки коррупционного заговора с целью манипулирования результатами местных выборов 2020 года.

Также политсила требует на время расследования отстранить Алексея Гончарука и Оксану Маркарову от исполнения ими обязанностей премьер-министра и министра финансов. "В связи с возможной политической коррупцией требуем принятия постановления Верховной Рады о признании голосования за проект бюджета 2020 года недействительным", - говорится в обращении.

"Выступаем за необходимость создания парламентской следственной комиссии, в которую войдут представители исключительно оппозиционных фракций. Задачей такой комиссии должна стать проверка на коррупцию при принятии всех ключевых правительственных законопроектов. В первую очередь принятого за основу законопроекта о продаже земли", - резюмировали в ОПЗЖ.

Напомним, что Верховная Рада проголосовала за поправку в бюджет, согласно которой, часть акцизного налога на топливо - 13,44% - остается в местных бюджетах. При этом проект Кабмина предполагал весь доход от этого акциза забирать в центр.

Таким образом центральный бюджет "облегчили" на 7,7 миллиардов, которыми собирались распоряжаться Гончарук и министр финансов Маркарова.

После этого в Раде срочно объявили перерыв, фракцию "Слуги народа" собрали в подвале парламента, куда спустился премьер-министр Алексей Гончарук и начал убеждать нардепов отдать деньги назад и "не валить бюджет". Однако правка так и осталась в законопроекте. А бюджет в итоге был проголосован во втором чтении. "Страна" опубликовала аудиозапись его выступления.

Также читайте о том, как "слуги народа" делили свой первый госбюджет.

Кроме того, парламент вернул местным властям деньги вопреки воле правительства.