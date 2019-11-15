"Впереди - неделя переговоров". Миссия МВФ в Киеве встретилась с руководством Нацбанка
Миссия Международного валютного фонда, которая начала работу в Киеве, встретилась с представителями Нацбанка. Об этом глава НБУ Яков Смолий написал в своем микроблоге в Twitter.
"Несмотря на заблокированные входы в здания НБУ миссия МВФ в первый же день в Киеве пришла к нам на встречу. Впереди - неделя переговоров. С НБУ Фонд обсуждает дальнейшую реформу финсектора, а также важность судебной реформы в обеспечении финансовой стабильности", - написал Смолий.
Фото: twitter.com
Ранее "Страна" писала о том, что глава НБУ Смолий срочно прервал загранкомандировку из-за расследования дела о хищении стабкредита для VAB Банка.
Также мы сообщали, что перед визитом в Украину евродиректор МВФ рассказал, чем недовольны в фонде.
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