Министерство культуры, молодежи и спорта Украины рассматривает возможность введения должности омбудсмена по вопросам информации, который будет противодействовать фейкам и дезинформации. Такое заявление сделал первый заместитель главы ведомства Анатолий Максимчук во время публичной дискуссии "Свобода слова, защита журналистов и информационного пространства Украины от дезинформации (манипуляции и фейков)", передает Укринформ.

"Омбудсмен - это тот институт, который уже присутствует, они называют себя по-разному в разных странах. Но то, что предлагается к обсуждению - это омбудсмен по вопросам информации как независимое лицо, основная цель деятельности которого - обращение в суд или мониторинг и выявление дезинформации и обращение в суд с тем, чтобы ее запретить. На самом деле, если принять во внимание кейс о распятом мальчике и фосфорные бомбы, то нет субъекта, интересы которого нарушены и который может обратиться в суд... Когда появляется омбудсмен, то он представляет интересы общества, и в этом случае он может идти в суд", - пояснил Максимчук.

По его словам, к функциям такого омбудсмена предлагается отнести мониторинг информационного пространства, проверку информации на предмет наличия признаков дезинформации с привлечением фактчекинговых организаций (в условиях ограничения ресурсов), рассмотрение жалоб относительно дезинформации и обращение в суд с целью защиты интересов общества.

Кроме того, в системе элементов, которая должна минимизировать распространение дезинформации и ее влияние на людей, - саморегулирование журналистского сообщества, информирование о контенте и его типах, усовершенствование порядка опровержения дезинформации, повышение медиа-грамотности общества, запрет юридическим и физическим лицам страны-агрессора владеть медиа, качественная процедура аккредитации иностранных журналистов, регистрация медиа, а также откорректирование ответственности за поступки и преступления.

В то же время он уточнил, что в министерстве предлагают не считать дезинформациями оценочные критические суждения, сатиру, а также недостоверную информацию о лице, что не вредит общественным интересам.

Напомним, во время открытого заседания в среду Комитет Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики презентовал концепцию и ключевые положения, которые могут войти в новый законопроект о медиа.

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