От лица пранкера Джокера на телефон генпрокурора Руслана Рябошапки, неизвестные прислали извинение за использование его фото в переписках. Ранее представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Ирина Верещук призывала наказать пранкера.

Об этом Руслан Рябошапка сообщил в интервью изданию "Настоящее время".

"Вас беспокоит Джокер. Хотим извиниться, что использовали Ваше фото для общения с депутатами и министрами. Надеемся это было не зря", - свидетельствует фото сообщения, которое Джокер прислал Рябошапке.

Рябошапка считает, что пранкер, видимо, хотел извиниться и объяснить мотивы своих поступков. При этом, как видно, генпрокурор не ответил на сообщение.

Видео: currenttime.tv

Как сообщала "Страна", народный депутат Илья Кива пришел в парламент Украины в костюме Джокера. Является ли он пранкером или нет - пока неизвестно.

Напомним, что в новом выпуске Ясно.Понятно Олеся Медведева разбирается, что в переписке является достоверным относительно положения дел внутри "Слуги народа":

Видео: youtube.com/Страна.ua