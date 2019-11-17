Сегодня национальная сборная сыграет с Сербией в последней игре отбора Евро-2020 на белградском стадионе "Райко Митич". Специальный корреспондент "Страны" проведет онлайн-репортаж поединка.

Матч начнется в 16:00, в прямой трансляцию его покажут на телеканале "Футбол 1" и ТРК "Украина". Начало - в 15:50. Также онлайн-трансляция доступна на российских каналах: "Матч! Футбол 1" и "Матч ТВ".

Настрой перед игрой

По словам голкипера сербов Марко Дмитровича, команда хочет взять реванш за разгромное поражение от Украины во Львове (5:0). Игра больно ударила по шансам их команды в отборе Евро-2020. Вратарь сербов похвалил украинскую сборную за организацию и великолепно сыгранные матчи. Он отметил, что сербы хотят обыграть Украину ради себя. "Мы хотим оставаться в борьбе за выход на Евро до последней минуты квалификации", – сказал Дмитрович в интервью Sportske.

Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук считает, что украинцы обязаны играть на победу даже в том случае, когда игра уже не повлияет на турнирное положение. Новый стиль игры, который подопечные Андрея Шевченко продемонстрировали в игре с Португалией, охарактеризовал голкипер Андрей Пятов. Он рассказал, что футболисты играют быстро - в короткий пас. Забить может каждый - от защитников до форвардов, не только Коноплянка или Ярмоленко.

В составе сборной Украины 25 футболистов:

вратари - Панькив, Лунин и Пятов;

- Панькив, Лунин и Пятов; защитники - Кривцов, Миколенко, Шабанов, Соболь, Матвиенко, Болбат, Караваев и Пластун;

- Кривцов, Миколенко, Шабанов, Соболь, Матвиенко, Болбат, Караваев и Пластун; полузащитники - Буяльский, Ярмоленко, Цыганков, Малиновский, Шепелев, Коноплянка, Сидорчук, Коваленко, Шахов, Иванисеня, Безус и Швед;

- Буяльский, Ярмоленко, Цыганков, Малиновский, Шепелев, Коноплянка, Сидорчук, Коваленко, Шахов, Иванисеня, Безус и Швед; нападающие - Беседин, Яремчук.

Состав сборной Сербии - 27 футболистов:

вратари - Райкович, Дмитрович, Роцков;

- Райкович, Дмитрович, Роцков; защитники - Гобелич, Милетич, Милунович, Родич, Миленкович, Максимович, Спахич, Коларов, Младенович;

- Гобелич, Милетич, Милунович, Родич, Миленкович, Максимович, Спахич, Коларов, Младенович; полузащитники - Лукич, Миливоевич, Джуричич, Максимович, Гудель, Радоньич, Милинкович-Савич, Тадич, Льяич, Костич, Гачинович;

- Лукич, Миливоевич, Джуричич, Максимович, Гудель, Радоньич, Милинкович-Савич, Тадич, Льяич, Костич, Гачинович; нападающие - Павлович, Павков, Деспотович и Митрович.

Арбитрами игры станет судейская бригада из Шотландии во главе с 41-летним Бобби Мэдденом. Он лишь один раз привлекался для судейства украинской команды в 2014 году - в игре между "Интером" и "Днепром". А вот Сербию шотландец дважды судил: в 2018 году в игре против Литвы и в 2019 году в матче против Германии.

Главный рефери матча - Бобби Мэдден

Сборная Украины осталась без болельщиков

Официальных украинских болельщиков на стадионе "Райко Митич" не будет - им запретили продавать билеты в целях безопасности. Решение приняли Футбольный союз Сербии и Украинская ассоциация футбола.

Турнирная таблица

Сборные Украины и Сербии уже провели четыре матча, в каждом из них побеждали украинцы. Разница мячей составила 10-0.

Сборная Украины - лидер группы В в турнирной таблице. Сборная набрала 19 очков за 7 матчей. Сербия занимает третью позицию с 10 очками после семи поединков. Футболисты Украины досрочно гарантировали себе прохождение на Евро-2020, а сербские футболисты продолжат борьбу в квалификации чемпионата Европы.

1 Украина 19 очков 7 матчей 2 Португалия 14 очков 7 матчей 3 Сербия 13 очков 7 матчей 4 Люксембург 4 очка 7 матчей 5 Литва 1 очко 8 матчей

Прогнозы букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры считают сербскую сборную. На ее победу ставят 2,02. Успех национальной сборной Украины оценивают с коэффициентом 3,82. Ничья - 3,74.