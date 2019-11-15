Высший антикоррупционный суд принял решение отпустить под залог в 5 миллионов гривен бывшего первого заместителя главы Нацбанка Валерии Гонтаревой Александра Писарука. Об этом стало известно во время сегодняшнего заседания.

"Применить к подозреваемому Писаруку меру пресечения в виде залога в размере 5 миллионов гривен", - говорится в решении суда.

Отметим, что Александр Писарук является одним из подозреваемых по делу о стабилизационном кредите НБУ VAB Банку на 1,2 млрд грн. Вскоре после выдачи этого кредита в 2014 году Нацбанк признал VAB Банк неплатежеспособным. Выданный на два года кредит возвращен не был.

Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет просить суд о содержании Писарука под стражей.

Напомним, в ночь на среду суд также арестовал по этому делу на 2 месяца экс-директора генерального департамента банковского надзора Аллу Шульгу с альтернативой залога 15 млн грн. Также суд взял под домашний арест на 2 месяца другого подозреваемого по этому делу – члена совета Национального банка Украины Николая Каленского, который в 2014 году возглавлял главное управление НБУ по Киеву и области.

Также мы сообщали, что в НБУ заявили, что экс-владелец VAB Банка Бахматюк должен регулятору 10,6 миллиардов гривен.