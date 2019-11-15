В четверг, 14 ноября 2019 года, профсоюзы и ряд других организаций объявили о начале подготовки к общеукраинской стачке. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Ее решили провести в связи с дискриминацией прав человека и задекларированной властью тотальным обесцениванием трудовых отношений, огосударствлением системы социального страхования, уничтожением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, тотальной фискализацией и давлением на физлиц-предпринимателей (ФЛПы), а также открытием рынка земли без решения Всеукраинского референдума.

Впервые в истории Украины комитет по забастовке создан на общенациональном уровне. К стачкому присоединились профсоюзы, физические лица-предприниматели, малый и средний бизнес, сельхозпроизводители и фермеры. В целом эти движения охватывают около 20 миллионов украинцев.

О создании Общенационального забастовочного комитета "РАДИ БУДУЩЕГО!" заявили Федерация профсоюзов Украины, ВОО "Союз защиты предпринимательства", Общественный союз "Аграрный союз Украины и Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины.

Как сообщала "Страна", профсоюз призвал сотрудников средств массовой информации к всеобщей забастовке.

Комитет Национального медиа-профсоюза Украины (НМПУ) решительно отвергает любые попытки установить уголовную или, любым образом, усилить ответственность за "клевету" или "недостоверную информацию" (а теперь - и за "нестандартные новости"), которая в условиях несовершенной судебной системы в Украине и влияния государства может стать репрессивным средством для подавления свободы слова, лишение права на критику некоторых представителей властей.

Мы разбирались, как хотят переписать Трудовой кодекс.