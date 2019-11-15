Фракция "Слуга народа", большая часть из которых являются "списочниками" и руководители Комитетов и подфракционных групп, исключили Антона Полякова из фракции примерно 90 голосами. Об этом сам Поляков написал в своем Telegram.

"Партия Слуга Богдана. 120 человек из фракции, большая часть из них списочники и руководители Комитетов и подфракционных групп, без доказательств и без весомых подтвержденнных сообщений исключили меня из фракции примерно 90 голосами. При этом кнопкодавов не исключили, почти все проголосовали против. При этом положения или статута фракции не существует. При этом меня не исключили из партии", - сообщил Поляков.

Фото: t.me/poliakovanton

Напомним, что фракция "Слуги народа" исключила из своих рядов Анну Скороход и Антона Полякова.

Также мы писали о том, что Анна Скороход рассказала детали исключения из "Слуги народа".