После того как сегодня, 15 ноября, Анну Скороход и Антона Полякова исключили из фракции "Слуга народа", беременная депутат рассказала в чем конкретно ее обвинили теперь уже бывшие коллеги.

Об этом передает из Рады корреспондент "Страны".

Оказывается нардеп подтвердила информацию "Страны" о том, что "слугам народа" начали платить допзарплату в конвертах.

Анна Скороход рассказала, что Давид Арахамия обвинял ее в том, что она на Комитете раздавала по 3 тысячи долларов за провал закононопроекта по анбандлингу.

"Я ему прямо сказала - вы когда что-то придумываете, старайтесь, чтобы эти выдумки были правдоподобными. Какие 3 тысячи долларов за закон, если в зале прямо конверты с зарплатой по 5 тысяч баксов раздавали", - заявила Анна Скороход, добавив, что она не получала конвертов ни разу, так как открыто выступала против позиции фракции.

Ранее "Страна" сообщала, что на генпрокурора Рябошапку подали жалобу за отказ расследовать получение зарплат в конвертах депутатами "Слуги народа".