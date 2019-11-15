В Лондоне освобожденному в результате большого обмена с РФ Олегу Сенцову вручили международную премию имени Сергея Магнитского. Об этом сообщает "Голос Америки".

Его наградили премией в области журналистских расследований и защиты прав человека. Награду вручила американская телеведущая Меган Маккейн, дочь покойного сенатора Джона Маккейна.

Награда была присуждена Сенцову еще в ноябре прошлого года, однако режиссер не мог ее принять лично, находясь за решеткой в России по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

Сенцов и Кольченко были задержаны спецслужбами России в мае 2014 года. Их обвинили в организации терактов на полуострове. Летом 2015 года Кольченко был приговорен к 10 годам колонии строгого режима, Сенцов - к 20 годам. Они были освобождены в результате обмена между Украиной и Россией.

Как сообщала "Страна", Сенцов заявил, что жителям Крыма Россия казалась более удобной и привлекательной. "Люди живут так, как им комфортно жить, и все. И эти все двадцать с лишним лет показали, что Россия оказалась более комфортна, чем Украина, к сожалению. Это факт", - отметил он.

Напомним, что вернувшиеся в Украину из России 7 сентября получили новые паспорта граждан Украины в форме ID-карточек и загранпаспорта.