Нардеп "Слуги народа" Макс Бужанский связал процесс исключения нардепов Анны Скороход и Антона Полякова из фракции со сталинскими тройками НКВД (внесудебные органы уголовного преследования, действовавшие в СССР в 1937-1938 годах и вынесшие много смертельных приговоров - Ред.). Об этом Бужанский написал в Telegram.

"Расстрельные тройки фракции, красиво звучит. Б@@@@, ну вот буквально ж позавчера победили с разгромным счетом прямо в зале парламента сталинизм, ежовщину, бериевщину, где-то даже в стиле хорошей хрущевщины вышло. И вдруг, бабах, две сотни глубоко советских людей, на втором десятке двадцать первого века, в едином порыве осуждают агрессивные щупальца отщепенцев, которые тянутся к... Мы не дадим, не позволим, сплотимся, углубим, расширим, запретим!!!", - написал он.

"Фу, тьфу, я такого и в детстве по телевизору не видел", - подытожил Бужанский.

Фото: t.me/MaxBuzhanskiy

Напомним, что сегодня, 15 ноября, фракция "Слуга народа" исключила из своего состава двух народных депутатов - Анну Скороход и Антона Полякова. Примерно треть фракции была против такого исключения. При этом Антон Поляков считает исключение политической расправой со стороны главы Офиса президента Андрея Богдана.

Также "Страна" разбирала, почему из "Слуги народа" исключают беременную Анну Скороход.