Сегодня, 15 ноября, фракция "Слуга народа" исключила из своего состава двух народных депутатов - Анну Скороход и Антона Полякова. Об этом корреспонденту "Страны" заявил сам Антон Поляков, которого в минувшее воскресенье приняли в партию. Причем Поляков в Раде уже снял зелёный партийный значок "слуги народа".

При этом Антон Поляков считает исключение политической расправой со стороны главы Офиса президента Андрея Богдана.

Исключенный нардеп назвал это местью за то, что 2 дня назад в Telegram-канале он написал, что Богдан лично угрожал группе Коломойского исключить их из фракции если они не проголосуют за продажу земли.

Примерно треть фракции была против такого исключения. "Где-то 30% были против нашего исключения", - заявила после заседания фракции Анна Скороход.

Как затем исключенная нардеп заявила "Стране" она не перейдет во фракцию Батькивщина.

"Я останусь внефракционным депутатом", - сказала нам Анна Скороход.

Таким образом, подтвердилось обещание главы фракции Давида Арахамии, которы ранее предсказал масштабную чистку в стане фракции.

"У нас, например, есть люди, которые говорят, что они большие работники, но не посещают вообще заседания Комитетов и только занимают места. Я считаю, что такие люди, которые много говорят, но мало работают, должны находиться в Комитете по свободе слова ", - заявлял Давид Арахамия.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада 15 ноября займется монополией на спирт, соцгарантиями, ГБР и неприкосновенностью народных депутатов.