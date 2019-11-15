Победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная"-2019 Анастасия Суббота, которая должна представить страну на "Мисс Вселенная" 8-го декабря в Атланте, 14 ноября получила отказ в американской визе. Об этом в Facebook сообщила председатель оргкомитета национального конкурса Анна Филимонова.

Суббота должна лететь в США 27-го ноября и еще может получить визу. Но для ускорения процесса и его положительного решения Филимонова решила обратиться к послу Уильяму Тейлору. Официальное письмо Анна также разместила на страницах в Facebook.

Фото: facebook.com/anna.filimonova.10

Напомним, что участницы конкурса "Мисс Украина Вселенная 2019" вышли в купальниках от бренда подружки Богдана.

Также "Страна" писала о том, чем увлекается Настя Суббота, которая едет от Украины на конкурс "Мисс Вселенная".