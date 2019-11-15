Самолет авиакомпании Qantas (Австралия) совершил беспересадочный экспериментальный рейс из Сиднея (Австралия) в Лондон (Англия). По итогам перелета было побито два мировых рекорда.

В пути экипаж и пассажиры самолета (около 50 человек) встретили два рассвета. Об этом сообщает телеканал CNN.

Рейс стал самым продолжительном пассажирским авиаперелетом в истории по протяженности и длительности.

Рекордный полет продлился 19 часов 19 минут, его протяженность составила 17,8 тыс. километров. В общей сложности для перелета понадобилось 100 тонн реактивного топлива.

Его время в воздухе затмило рекорд, установленный в 2018 году компанией Singapore Airlines по маршруту Нью-Йорк - Сингапур.

Протяженность нового перелета обошла собственный рекорд авиакомпании Qantas, установленный всего за несколько недель до этого другим испытательным перелетом из аэропорта Нью-Йорка им. Джон Фицджеральда Кеннеди в Сидней.

Как сообщала "Страна", в отечественной самолетостроительной компании "Антонов" взялись за первый контракт на поставку для Министерства внутренних дел Республики Перу многоцелевого транспортного самолета Ан-178. Подобное произошло впервые за 4 года.

Напомним, что бюджетная авиакомпания Ryanair с января 2020 года запускает рейсы из Харькова в Будапешт.