15 ноября из фракции "Слуга народа" начали процедуру исключения двух мажоритарщиков - Антона Полякова и Анну Скороход, которые взбунтовались против нее.

После заседания фракции ее глава Давид Арахамия заявил, что сигнальное голосование показало - голоса за исключение есть. Теперь начинается сбор подписей и в течение примерно месяца Скороход и Поляков могут покинуть парламентские ряды "Слуги народа".

Причем шансов больше у Скороход, а насчет Полякова в "Слуге народа" еще подумают.

Как бы то ни было - это первая "чистка" в рядах фракции президента.

Накануне оба депутата отказались голосовать за продажу земли - причем сделали это "громко". Но вряд ли только это стало причиной - скорее, последней каплей. На Полякова и Скороход у руководства фракции давно был зуб.

"Страна" разбиралась, что произошло.

За что исключили Полякова

32-летний Антон Поляков прошел в Раду, как кандидат от "Слуги народа" в одномандатном избирательном округе №206 в Черниговской области.

Нардеп успел "проявить характер" после выборов. Так, он заявил, что другой депутат якобы "заказал" его криминальному авторитету и поскандалил из-за этого с Андреем Богданом.

"Один из депутатов, который фигурирует в деле Приходько (внефракционный депутат Борис Приходько - Ред), "заказал" меня одному из криминальных авторитетов по поводу того, что господин Рябошапка, скажем так, от меня испытывает давление по этому делу", - рассказал нардеп и сослался на неназванного чиновника из МВД.

Поляков сказал, что назвал фамилию "заказчика" Владимиру Зеленскому и тот пообещал разобраться. Он отметил, что жалобы генпрокурору Руслану Рябошапке ни к чему не привели и стал собирать подписи за его отставку.

На недавнем съезде партии "Слуга народа", Поляков снова стал возмутителем спокойствия. Он обвинил нового главу партии Александра Корниенко в продаже мест на округах. Тот в ответ предложил ему вместе пойти в САП для проведения расследования и, в случае необходимости, пройти полиграф. В итоге оба сходили в НАБУ.

Что интересно, на этом же съезде Полякова в числе других мажоритарщиков приняли в партию.

Следующим бунтом против фракции стало голосование против продажи земли. Причем Поляков бунтовал не тихо: он выходил к аграриям, стоявшим под Радой, и поддерживал их требования.

А вчера, когда разгорелся скандал с его коллегой по фракции Анной Скороход, еще ранее заявившей о давлении и авторитарных методах управления в партии, Поляков поддержал коллегу. И в своем Telegram-канале подтвердил справедливость обвинений.

"То что говорит Скороход частично правда. Офис Президента действительно переходит все границы и дает указания Рябошапке. А за вчерашнее голосование против земли Богдан лично обзванивал некоторых депутатов и угрожал исключением из фракции", - написал Антон Поляков.

После информации о своем исключении из фракции 15 ноября, он заявил, что это месть за его пост об угрозах Богдана.

Фото: Антон Поляков в футболке с Рябошапкой/t.me

Поляков назвал политсилу "Партия Слуга Богдана" и заявил, что президента изолируют от информации, чтобы он "не слышал плохих новостей о бездействии Рябошапки в привлечении коррупционеров, причастых к хищению из Аграрного фонда, к ответственности.

"Президента изолируют от информации. Именно такой вывод я делаю после сегодняшнего исключения меня, члена партии "Слуга Народа", теми, кто в этой партии не состоит. Изолируют, чтобы он не слышал плохих новостей о бездействии Рябошапки в привлечении коррупционеров Приходька и Давиденка к ответственности, которые причастны к хищению 2 млрд. Аграрного фонда. Президент не должен слышать и о продаже округов тем же Приходьку и Давиденку, и участии в этом Халимона, Корниенка и прочих. Не стоит расстраивать его и вопросами. Удобнее же говорить о заговоре врагов и причастности к этому, такого как я. Только я шел в Верховную Раду менять систему, а не служить ей. В последний месяц я неоднократно пытался встретиться с Президентом и рассказать о всем, что происходит. Меня всячески не допускали к нему, а при общих встречах, тот же Богдан, перебивал и переводил дискуссию с обвинениями. Сегодня фракция сделала еще один шаг в изоляции президента от происходящего, в надежде, что я не смогу ему донести свою позицию. Но, вряд ли у них что-то с этого выйдет. Продолжаю сбор подписей #знімиШапку за отставку Рябошапки и готовлю большую пресс-конференцию" - заявил Поляков.

За что исключили Скороход

Также из фракции исключили 29-летнюю Анну Скороход, которая прошла в парламент по мажоритарному округу № 93 с центром в городе Мироновка Киевской области.

Вчера она и сама заявила с трибуны парламента, что может покинуть фракцию - в знак протеста против авторитарных методов руководства. Как рассказала нардеп, во фракции ей фактически зажимают рот, и преследуют ее и мужа Алексея Алякина за ее позицию.

Она заявила, что ее мужа задержали после того, как она не проголосовала за открытие рынка земли 13 ноября. Эту информацию позже подтвердили в Генпрокуратуре. Так и вышло, что на следующий день после отказа Скороход голосовать, ее муж был задержан.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и председатель парламентского комитета по энергетике Андрей Герус заявили, что муж Скороход пытался влиять на решения депутатов и угрожал им.

Также, мужа Скороход обвинили в том, что он якобы предлагал деньги (по 3000 долларов) депутатам за провал закононопроекта по анбандлингу.

Депутатша прокомментировала эти обвинения и, заодно, полностью подтвердила информацию "Страны" о том, что "слугам народа" платят "бонусы" в конвертах.

"Давид Арахамия обвинил меня в том, что на Комитете раздавали по 3 тысячи долларов за провал закононопроекта по анбандлингу. И я ему прямо сказала - вы когда что-то придумываете, старайтесь, чтобы эти выдумки были правдоподобными. Какие 3 тысячи долларов за закон, если в зале прямо конверты с зарплатой по 5 тысяч баксов раздавали", - заявила Анна Скороход, добавив, что она не получала конвертов ни разу, так как открыто выступала против позиции фракции.

Анна Скороход и раньше конфликтовала с большинством. Так, недавно она попала в новости после того, как расплакалась во время заседания парламента. Причиной стало то, что коллеги не захотели рассматривать ее правки к законопроекту об анбандлинге - реструктуризации "Нафтогаза", хотя, по ее словам, накануне на комитете они были согласованы.

Фото: Анна Скороход

А на многих знаковых голосованиях она не поддержала политику партии. Например, не голосовала за программу нового Кабмина. Во время голосования за расследование трагедии 2 мая в Одессе, несмотря на то, что фракция "Слуга народа" в целом не поддержала эту инициативу, Скороход оказалась среди 32 однопартийцев, которые проголосовали "за".

Также она вошла в число шести депутатов из фракции "Слуги народа", не голосовавших за назначение министров правительства Алексея Гончарука. Скороход оказалась и среди 44 представителей фракции "Слуги народа", проваливших законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

Также она, вопреки решению фракции игнорировать 112 канал, приняла участие в программе "Голос народа".

После исключения Анна Скороход заявила, что останется внефракционной. И опровергла слухи, что она может вступить во фракцию "Батькивщина".