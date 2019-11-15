В Киеве правоохранители задержали группу "коллекторов", которые требовали возврата несуществующих долгов, угрожая людям расправой. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Злоумышленники разработали схему, по которой вымогали у людей деньги под видом коллекторской фирмы. Они требовали от 5 до 250 тысяч долларов.

Фото: npu.gov.ua

Правоохранители установили дату, время и место встречи одного из потерпевших и участника группировки. "С места происшествия правоохранители изъяли 10 тысяч долларов США, которые потерпевший, опасаясь физической расправы, передал фигуранту как возврат части несуществующего долга. Впоследствии задержали еще троих сообщников задержанного злоумышленника, которые обеспечивали силовую поддержку деятельности преступной организации", - говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

В состав этой банды входило 8 человек, двое из них - бывшие работники правоохранительных органов. Помимо четырех задержанных, еще четыре объявлены в розыск.

Фото: npu.gov.ua

В полиции открыли уголовные производство по статьям "Похищение человека", "Вымогательство" и "Создание преступной организации". "Коллекторам" грозит до 12 лет за решеткой.

Видео: youtube.com

Напомним, что под Киевом похитили мужчину и заставили его написать долговую расписку на 90 тысяч долларов.

Также читайте о том, что уроженец Грозного вымогал у киевлянина $1000 и угрожал отрезать ему пальцы.