В пятницу, 15 ноября, в Верховной Раде, как ожидается, рассмотрят президентский законопроект об отмене монополии государства на производство спирта.

Также хотят изменить законодательство относительно депутатской неприкосновенности. На повестке будет еще ряд законопроектов о соцгарантиях для ветеранов войны и блок экономических вопросов. Об этом сообщает "Сегодня".

В частности ожидается, что народные депутаты рассмотрят в первом чтении внесенный президентом Украины законопроект №2300 о внесении изменений в закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего". Документ призван отменить государственную монополию на производство спирта и способствовать детенизации рынка спирта и ликеро-водочной продукции.

Еще одним важным вопросом будет два законопроекта (№2237 и 2237-1), целью которых является изменение законодательства Украины в соответствии с законом об отмене депутатской неприкосновенности, который был принят в сентябре.

С целью обеспечения соблюдения гарантий депутатской деятельности законопроектами предлагается определить особенности в части начала досудебного расследования в отношении народного депутата, задержания, избрания в отношении него меры пресечения, проведения следственных и негласных следственных действий.

Также депутаты могут рассмотреть вопросы по участникам боевых действий. Законопроектом №1197 предлагается внести изменения в статью 6 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" для обеспечения прав военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил ВСУ на получение статуса участника боевых действий. Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект № 2045-1 о предоставлении статуса участника боевых действий для добровольцев, которые защищали Украину в добровольческих батальонах, не входящих в силовые структуры нашей страны.

На повестке дня будет и ряд других законопроектов, в частности: изменения в Налоговый кодекс относительно совершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве; совершенствование деятельности Государственного бюро расследований; о Бюро финансовых расследований; относительно упорядочения размера ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря; изменения в закон о некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств; относительно оптимизации уголовной ответственности судей за вынесение заведомо неправосудного судебного решения.

Как сообщала "Страна", в Комитетах Верховной Рады, помимо отзыва Богдана Яременко, планируется провести и другие кадровые замены. По мнению Давида Арахамии, эти вопросы будут рассматриваться Советом фракции "Слуга народа" 15 ноября.

Напомним, что в Конституционном Суде дали зеленый свет законопроекту Владимира Зеленского о законодательной инициативе народа.