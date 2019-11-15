За ходом первого дня публичных слушаний в рамках расследования об импичменте президента США Дональда Трампа в прямом эфире следили около 13,8 миллиона американцев. Об этом сообщает Радио Свобода.

Так, 10 различных сетей, по данным компании Nielsen, транслировали в прямом эфире или готовили репортажи о слушании, в которых давали показания дипломаты Уильям Тейлор и Джордж Кент.

Сообщается, что аудитория все же была меньше, чем те 20,4 миллиона человек, которые в сентябре 2018-го наблюдали за назначением обвиняемого в сексуальных домогательствах Бретта Кавано председателем Верховного суда США.

Среди других популярных событий, интересных американской телеаудитории, были также показания в Конгрессе бывшего главы ФБР Джеймса Коми (19,5 миллиона человек) и бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна (13,8 миллиона). В июле показания бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера посмотрели 12,9 миллиона зрителей.

По данным компании Nielsen, 2,9 миллиона человек смотрели Fox News, что дало телеканалу наибольшее количество зрителей на слушаниях. Немало комментаторов Fox встали на сторону президента, назвавшего это событие "обманом".

Сегодня, 15 ноября, второй день показаний. Докладывать будет бывшая посол США в Украине Мари Йованович.

Ранее "Страна" разбиралась, что показали публичные допросы кураторов Украины по импичменту Трампа.

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