18 ноября в мире отмечают неделю правильного применения антибиотиков. Свои именины отмечают Наталья, Анна, Григорий.

Народные и церковные праздники

18 ноября православные отмечают день памяти святых Галактиона и Епистимии, которые посвятили себя иноческой жизни и приняли мученическую смерть за веру. Несколько лет влюбленные провели трудах, молитве и посте, пока их не схватили и не казнили язычники. Они перенесли тяжелые пытки, прославляя Христа. Судьи приказали их четвертовать. Бывший раб девушки Евтолмий, также принявший христианство, похоронил тела мучеников и написал для потомков их житие.

В этот день девушки молятся о благоверных и просят у Бога хорошего мужа. Если утро туманное - будет тепло, если на деревьях иней, - придет мороз. С этого времени зайцы-беляки, ласки и белки начинают менять шубку на зиму.

Международные праздники

18 ноября - Всемирная неделя правильного использования антибиотиков. Все чаще проблема необоснованного применения антибиотиков становится предметом обсуждений среди медиков. Часто люди сами занимаются самолечением, что вызывает резистентность бактерий и многие заболевания труднее поддаются лечению имеющимися видами антибиотиков. Среди таких заболеваний медики выделяют туберкулез, сепсис, пневмонию.

18 ноября отмечают также Европейский день защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия. Его инициаторами выступил Совет Европы. День стали отмечать с октября 2007 года. К Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации присоединились уже 47 государств-членов Совета Европы.

События и даты

В 1865 году в "Saturday Press" напечатали первый рассказ Марка Твена "Знаменитая прыгающая лягушка".

В 1916 году завершилась битва на Сомме - одна из самых кровопролитных в Первой Мировой войне.

В 1918 году Латвия объявила о своей независимости. Страной стало управлять буржуазное правительство Карлиса Улманиса.

В 1989 году началась бархатная революция в Чехословакии.

Сегодня 45 лет исполняется американской актрисе французского происхождения Хлое Севиньи. Она является обладательницей премии "Золотой глобус" за фильм "Парни не плачут". Не менее яркими работами актрисы стали фильмы "Американский психопат", "Догвилль" и "Бурый кролик".

Именины

День ангела - у Анны, Гавриила, Григория, Натальи.