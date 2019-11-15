В "Оппозиционной платформе-За жизнь" требуют разъяснения заявления министра иностранных дел Вадима Пристайко о возможном выходе из Минских соглашений. Министерство иностранных дел не может легкомысленно относиться к собственным заявлениям.

Так народный депутат от ОПЗЖ Сергей Левочкин прокомментировал заявление министра иностранных дел Вадима Пристайко о возможности выхода Украины из Минских договоренностей, пишет сайт политсилы.

"Заявления министра иностранных дел – их было очень много – отчасти противоречат друг другу. Сначала, я напомню, господин министр поддержал "формулу Штайнмайера". Затем он говорил, что выходит из Минских договоренностей. Министерство иностранных дел не может так легкомысленно относиться к собственным заявлениям", – заявил Сергей Левочкин.

По его мнению, власть до сих пор не делает достаточно, чтобы восстановить мир на Донбассе.

"Несмотря на то, что мир был главным лозунгом и президента Зеленского, и "Слуги народа", на сегодняшний день в парламентском зале не рассматривается ни один профильный законопроект. Более того, мы не видим достаточной активности Министерства иностранных дел. И об этом мы будем ставить вопрос правительства в пятницу", – сказал Левочкин.

Напомним, что Путину не понравились слова Пристайко о выходе из Минских соглашений.

Также мы писали о том, что в "Голосе" заявили о необходимости выхода Украины из Минских соглашений.