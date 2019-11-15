С четверга, 14 ноября, Виталий Косовский не является главным тренером ФК Ворскла. Об этом решении руководства клуба стало известно после завершения вечернего тренировочного занятия команды на тренировочной базе в Марках.

При этом Виталий Косовский и его помощники остаются работать в структуре "бело-зеленых". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Информация о новом тренерском штабе ФК Ворскла ожидается в ближайшее время.

Как сообщала "Страна", в УЕФА показали лучший эпизод 4 тура Лиги Европы. Нападающий Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд сначала выполнил "финт Зидана", а затем пробросил мяч между ног второму игроку соперников.

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