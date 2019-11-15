Украинский олигарх Игорь Коломойский нанял американского адвоката Марка Касовица, который неоднократно представлял интересы президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы суда.

По данным издания, Касовиц будет защищать Коломойского по иску, в котором его обвиняют в выводе миллиардов долларов из Приватбанка и приобретении на них офисных зданий и предприятий в США.

Уточняется, что иск рассматривается в суде штата Делавэр.

Так же иск нынешнего руководства национализированного Приватбанка против его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в настоящее время рассматривается и в британских судах. Высокий суд Лондона в декабре 2017 года выдал приказ об аресте активов бывших владельцев банка на сумму более 2,5 млрд долларов.

В конце октября Апелляционный суд Лондона обязал Коломойского, Геннадия Боголюбова и других ответчиков выплатить Приватбанку 10,9 млн фунтов стерлингов (14 млн долларов) судебных издержек.

Ранее "Страна" писала о том, как суды прощают Коломойскому миллиардные долги перед "Приватбанком".

Также читайте о том, что Коломойский заявил, что нужно улучшить отношения с Россией и отказаться от МВФ.