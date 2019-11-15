В Генпрокуратуре намерены заблокировать расследование дела об убийстве журналиста, писателя и общественного деятеля Олеся Бузины и помешать его передаче в Госбюро расследований (ГБР/ДБР). Об этом говорится на fb-странице адвоката Артема Захарова в пятницу, 15 ноября.

В случае такого развития событий против ответственных лиц может быть подано заявлении о совершении ими преступления.

"При рассмотрении недавно поданого В. П. Бузиной, мамой убитого журналиста, заявления о ее личном приеме Гепрокурор Рябошапка видимо испугался того, что ГПУ будет лично отвечать за это дело как орган, который осуществляет надзор за ГБР.

В связи с этим сегодня (15 ноября - Ред.) в Генрокуратуре решается вопрос об отмене законного постановления прокурора об установлении подследственности за ГБР и возврате дела в прокуратуру г. Киева, которая имеет полномочия расследовать это дело еще целых 5 дней!

Если такое решение будет принято, будем расценивать это как преступление и реагировать подачей заявления о преступлении. В конце концов, принявшие это решение прокуроры пойдут в тюрьму вместе со Столярчуком, который в свое время отправил это дело в Одессу.

И уже очевидно, что принимать убитую горем мать Рябошапка не собирается", - говорится в опубликованном сообщении.

Фото: facebook.com/Артем Захаров

Как сообщала "Страна", в мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине призвали эффективно расследовать все случаи убийств украинских журналистов и активистов, дела по которым затягиваются годами.

Мы провели репортаж с суда по делу об убийстве Олеся Бузины, где одного из обвиняемых избрали членом общественного совета НАБУ