В столице Грузии, после провала голосования в парламенте за поправки в Конституцию об изменении избирательной системы со смешанной на пропорциональную, оппозиция и гражданские активисты объявили бессрочные акции протеста. Они требуют досрочных выборов. Об этом сообщает "Голос Америки".

Оппозиционные объединения, собравшиеся в офисе Лейбористской партии потребовали отставки премьер-министра Грузии Георгия Гахарии.

А лидер правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили обвиняется стороной демонстрантов в том, что "исчерпал себя", "наплевал на Конституцию" и "дал нам пощечину".

"Я призываю каждого гражданина выйти, начинается непрерывный процесс протеста, который должен привести Грузию к победе", - сказал лидер оппозиционной "Новой Грузии" Георгий Вашадзе, передает "Эхо Кавказа".

В знак протеста против срыва избирательной реформы правящую "Грузинскую мечту" уже покинули восемь депутатов, занимавших ведущие партийные должности, включая вице-спикера и секретаря по международным вопросам правящей партии Тамар Чугошвили, главу парламентского комитета по вопросам европейской интеграции Тамар Хулордаву и главу парламентского комитета по внешним отношениям Софико Кацараву.

Согласно действующему законодательству, в парламент Грузии по партийным спискам избираются 77 депутатов, а 73 – в одномандатных округах. Переход на пропорциональную систему означал бы, что уже с 2020 года депутаты избирались бы в парламент только по партийным спискам, т.е. без мажоритариев и при нулевом избирательном барьере.

Как сообщала "Страна", президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о попытках налаживать диалог с Россией.

"В своем выступлении я ясно сказала, что для страны, имеющей конфликт подобного типа и вопрос оккупированных территорий, существует два пути: один - война, военный путь, от которого мы отказались; второй - это диалог и дипломатия. Грузия не может не попытаться использовать этот путь и закрыться в себе", - отметила она.

Напомним, что грузинские снайперы Евромайдана дали показания в Генеральной прокуратуре Беларуси. Они утверждают, что участвовали в убийствах правоохранителей и протестующих во время Евромайдана.

Также они фигурируют в двух документальных фильмах: итальянском "Украина. Скрытая правда" и израильском "Площадь разбитых надежд".