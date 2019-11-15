Сегодня, 15 ноября, в Москве произошло авиационное ЧП. Здесь, в аэропорту Шереметьево пассажирский Airbus A-320, маневрируя после посадки, задел крылом другой лайнер.

Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"При заруливании на стоянку для высадки пассажиров A-320, прилетевший из Минска, задел крылом другой самолет - A-321. Все прибывшие пассажиры благополучно покинули борт, пострадавших нет", - сказал источник.

Напомним, что похожий инцидент произошел в "Шереметьево" и в начале сентября. Тогда самолет, который готовился к вылету в Пекин, столкнулся с другим воздушным судном, на борту которого не было пассажиров. В результате инцидента тоже никто не пострадал.

Ранее "Страна" сообщала, что пассажиры SSJ-100 в "Шереметьево" погибли не из-за удара, а из-за пожара.

Так же мы рассказывали, что следствие назвало причину катастрофы самолета в аэропорту Шереметьево.