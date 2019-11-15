Если Киев введет полицию и Нацгвардию в серые зоны после отвода войск, то в "ЛДНР" сделают тоже самое - Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что так называемые "ЛДНР" введут свои вооруженные формирования в серые зоны на участки разведения сил, если власти Украины введут туда полицию и Нацгвардию.
Об этом он заявил журналистам после саммита БРИКС в Бразилии.
"Мы видим заявления официальных лиц (Украины - Ред.), что в зону, откуда уже отвели войска с тяжелым вооружением, могут вернуться другие вооруженные формирования - и полиция, и Нацгвардия Украины. Ну тогда все то же самое будет сделано со стороны ополченцев (сепаратистов - Ред.) "ЛНР" и "ДНР", - сказал он.
Он также вспомнил слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Киев может отказаться от Минских соглашений.
"О чем мы тогда вообще будем говорить в "Нормандском формате"? О чем в нем вообще может идти речь, я не очень понимаю", - отметил Путин.
Видео: youtube.com/Телеканал 360
Как сообщала "Страна", также Владимир Путин заявил, что закон об особом статусе Донбасса, который собираются принимать в ближайшее время в Украине, должен быть предварительно согласован с Донецком и Луганском.
Напомним, что он впервые предложил развести войска вдоль всей линии разграничения на Донбассе.