Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил об уголовных производствах, в рамках которых экс-президент Петр Порошенко проходит не просто как свидетель, а уже и как подозреваемый.

Об этом генпрокурор рассказал в интервью изданию "Настоящее время".

При этом Руслан Рябошапка не стал отрицать, что большинство производств в Госбюро расследований были открыты против Порошенко по заявлению юриста Адрея Портнова.

"Ну, если ГБР видит возможные признаки преступления, они не могут не открыть производство и не расследовать его. Некоторые расследования уже завершены, готовы проекты подозрений. Но пока на этой стадии они остановлены. Другие продолжаются. У нас в прокуратуре есть собственные расследования, связанные с бывшим президентом Украины.

И они открыты не по обращению Портнова. По нашим собственным материалам. ...Я не хотел бы сейчас конкретно об этом говорить. Дела связаны со злоупотреблением властью и служебным положением бывшим президентом", - заявил генпрокурор.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что ВАКС обязал НАБУ начать расследование хищений средств у армии окружением Порошенко по заявлению Портнова.

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