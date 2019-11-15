Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС негативно отреагировал на заявление главы украинского МИД Вадима Пристайко о возможности выхода Киева из минских соглашений.

"Мы видим заявления министра иностранных дел о том, что Украина собирается отказаться от минских соглашений. Это как? Что мы тогда будем обсуждать в "Нормандском формате?", - заявил президент России.

Видео с пресс-конференции обнародовал канал "Россия24".

Видео: Россия24

Вместе с тем, Путин одобрил процесс разведения войск на Донбассе и действия как украинских властей, так и действия незаконных вооруженных формирований.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Путин не хочет встречаться с Зеленским до саммита "Нормандской четверки".

Так же мы рассказывали, что Путин впервые предложил развести войска на Донбассе по всей линии разграничения.