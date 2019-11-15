Объединенная следственная группа (JIT), которая ведет расследование катастрофы Boeing рейса MH17 на Донбассе обнародовала очередные записи о начале конфликта, из которых следует, что помощник президента России Владислав Сурков встречался в Москве с неким "Ринатом" летом 2014 года (судя по всему речь идет об олигархе Ринате Ахметове). Последний просил у него разрешения посетить тогда уже неподконтрольный Украине Донецк.

Группа JIT обнародовала запись разговора Суркова с одним из "лидеров" так называемой "ДНР" Александром Бородаем на своем Youtube-канале.

В этом разговоре речь идет о том, что "Ринат" встречался в Москве со своим "бывшим патроном". Тот предложил "Ринату" "сесть за стол переговоров на стороне республики (то есть "ДНР")". На что последний ответитл отказом.

В этой же беседе Сурков сказал Бородаю, что не хотел встречаться с "Ринатом".

Видео: Politie

"Я просто не хотел с ним встречаться. Он меня терпеливо ждал три часа в ресторане. Я, честно говоря, сказал ему, что лучше этого не надо делать (ехать в Донецк - Ред.). Сашка, у него плохие цели. Он будет разлагать вас только", - сказал Сурков.

В этой же беседе помощник Путина сказал, что "Ринат" много говорил о мире и хорошо отзывался о Бородае, Ходаковском и Пургине (в то время - руководители так называемой "ДНР").

Бородай во время разговора рассказал, что он располагает информацией, что уровень потребления газа упал втрое на всех предприятиях т.н. "республики", "кроме ахметовских".

И сказал, что, по его информации, предприятия Ахметова в Дружковке охраняют люди Игоря Безлера и Александра Ходаковского (полевые командиры сепаратистов - Ред.).

После появления этой записи пресс-секретарь олигарха Анна Терехова в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", заявила, что Ринат Ахметов считает, что путь к миру на Донбассе надо искать путем переговоров.

"Мы не комментируем телефонные разговоры третьих лиц. Однако хотим подчеркнуть, что у господина Ахметова были тысячи - публичных и не публичных - встреч с политиками, бизнесменами и общественными деятелями, и на каждой такой встрече он неизменно призывал к решению конфликта за столом переговоров. Более того, он продолжает это делать и сейчас, потому что Донецк, Донбасс в его сердце навсегда, и счастливым он его видит только в составе единой Украины. Господин Ахметов уверен - главное, чтобы все пришли к миру, а мир нужно искать за столом переговоров", - заявила пресс-секретарь Ахметова.

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