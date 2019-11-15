Вчера, 14 ноября, на континенте прошли очередные матчи отбора на Евро-2020. Сборная Украины, которая обеспечила себе досрочный выход в групповой турнир, пропускала тур, но провела контрольный матч со сборной Эстонии, в котором одержала победу со счетом 1:0.

А вот португальцы в нашей группе В разгромили сборную Литвы (6:0), обеспечив себе отрыв от сербов на одно очко. Звездный форвард Ювентуса Криштиану Роналду оформил в матче очередной хет-трик.

Отметим, что 17 ноября Португалия на выезде завершит отбор матчем с Люксембургом, а Сербия дома примет Украину. Для того, чтобы вырвать у португальцев вторую путевку на Евро-2020, сербам необходимо побеждать команду Андрея Шевченко и молиться, что бы португальцы потеряли очки в Люксембурге. Но такой расклад скорее из области фантастики.

Из других итогов вчерашних матчей стоит отметить разгром Англией команды Черногории (7:0) и сенсацию в матче Албания - Андорра (2:2).

Все итоги отборочных матчей на Евро-2020 14 ноября 2019 года

Инфографика: Telegram/Футбол України

И по итогам вчерашних матчей на Евро 2020 вышли еще четыре команды. Это сборные Франции, Англии, Турции и Чехии.

Инфографика: Telegram/Футбол України