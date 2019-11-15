После секс-скандала в который вляпался глава Комитета Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко фракция "Слуги народа" задумала провести масштабную чистку в своих рядах.

В Комитетах Верховной Рады, кроме отзыва Богдана Яременко, планируется провести и другие кадровые замены.

Об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил журналистам в кулуарах парламента, как передает Укринформ.

"Для того, чтобы кого-то в Комитете поменять, надо проголосовать в Раде. Но мы хотим еще несколько ротаций в Комитетах сделать... У нас, например, есть люди, которые говорят, что они большие работники, но не посещают вообще заседания Комитетов и только занимают места. Я считаю, что такие люди, которые много говорят, но мало работают, должны находиться в Комитете по свободе слова ", - сказал Арахамия.

Он так же предположил, что эти вопросы будут рассматриваться Советом фракции сегодня, 15 ноября.

Напомним, ранее "Страна" рассказала, почему из "Слуги народа" исключают беременную Анну Скороход.

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