Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Всеукраинский референдум о продаже земли иностранцам может состояться и раньше 2024 года, но только после того, как закон о рынке земли будет принят во втором чтении.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1 + 1".

"Референдум о продаже земли иностранцам будет, но не скоро. Провести референдум о доступе иностранцев к рынку земли в ближайшее время невозможно. Сначала оборот земель запустят для украинцев, а уже после того, как граждане увидят, как это работает воочию, пройдет референдум", - заявил Дмитрий Разумков.

Он, однако, не уточнил, когда именно такой референдум может состояться.

"Давайте дождемся принятия законов о референдуме. Это может произойти и раньше, чем в 2024 году", - ответил Дмитрий Разумков на уточняющий вопрос.

Видео: facebook.com/pravonavladu

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский заявил, что иностранцы смогут покупать землю, если украинцы им это позволят на референдуме.