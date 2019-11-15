Президент России Владимир Путин расставил точки над "I" вокруг возможной встречи тет-а-тет с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Кремля не видит никакой необходимости в такой встрече до того, как состоится саммит в "Нормандском формате".

Об этом Путин заяил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в четверг, 14 ноября. Видео разместил канал "Россия24".

"Мы договорились встретиться в "Нормандском формате". Зачем нам суетится и бегать на неподготовленные встречи. В этом никто не заинтересован - ни я, ни президент Зеленский. Мы же должны выйти с каким-то результатом. Также мы в контакте, мы разговариваем по телефону. Но нам нужно подойти к каким-то решениям. Встреча в нормандском формате возможна", - заявил Владимир Путин.

Он так же заострил внимание на отсутствии каких-либо других форматов международных встреч для урегулирования ситуации на Донбассе, кроме "нормандского". И Россия выступает за его сохранение, подчеркнул хозяин Кремля.

Видео: Россия 24

Ранее "Страна" сообщала, что Путин посоветовал Украине искать счастья не за океаном, а договариваться с соседями.