Около Перемышля в Польше неизвестные надругались над могилами украинских солдат из Украинской повстанческой армии, передает "Польское радио".

Как сообщается, 1 ноября неизвестные закрасили белой и красной краской две могилы, одна из которых является братским захоронением 47 солдат УПА и других лиц, которых эксгумировали в 2002 году и перезахоронили на кладбище в Пикуличах.

В связи с этим, полиция открыла производство по факту надругательства над местом захоронения. С мемориальных табличек изъяли остатки краски. Посольство Украины в Польше призвало не поддаваться на провокации.

Фото: Facebook/Посольство України у Польщі

Скриншот: Facebook/Посольство України у Польщі

Как известно, на этом кладбище захоронены также погибшие сечевые стрельцы – узники лагеря для военнопленных УГА и армии УНР, которые во время польско-большевистской войны 1920 года под руководством Симона Петлюры боролись вместе с поляками против русских.

Ранее сообщалось, что Польша начнет поиски останков своих солдат в Украине уже в ноябре. Также мы писали, что под Одессой осквернили памятник защитникам Украины в день их праздника.