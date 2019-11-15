В четверг, 14 ноября, состоялись матчи отбора на Чемпионат Европы 2020 года. Сборная Украины, которая победой над португальцами обеспечила себе досрочный выход в групповой турнир на Евро-2020, пропускала тур, но играла товарищеский матч со сборной Эстонии, в котором одержала победу со счетом 1:0.

А вот португальцы, несмотря на отсутствие борьбы за первое место в группе В, разгромили сборную Литвы, обеспечив себе отрыв от сербов на одно очко.

Три из шести мячей в ворота прибалтов забил звездный форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. Он открыл счет на 7-й минуте встречи, реализовав пенальти. На 22-й минуте оформил дубль, а во втором тайме (65’) отличился еще одним голом. Кроме Роналду, свои имена на табло записали Пицци (52’), Гонсалу Пасьенсия (56’) и Бернарду Силва (63’).

Отметим, что 17 ноября Португалия на выезде завершит отбор матчем с Люксембургом, а Сербия дома дома примет Украину. Для того, чтобы вырвать у португальцев вторую путевку на Евро-2020, сербам необходимо побеждать подопечных Андрея Шевченко и надеяться, что португальцы потеряют очки в Люксембурге.

В параллельном матче группы B Сербия в непростой борьбе справилась с Люксембургом (3:2), а один из голов гостей забил форвард киевского "Динамо" Жерсон Родригес.

Групповая таблица перед последним туром выглядит так:

Ранее сообщалось, что сегодня стала известна шестая команда, завоевавшая досрочную путевку на чемпионат.