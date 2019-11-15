14 ноября на канале СТБ показали как прошла 12 неделя 9 сезона в лагере похудения на проекте "Зважені та щасливі". После взвешивания из игры неожиданно выбыли сразу два человека. Бороться за победу остались 9 участников.

Главным большим заданием на двенадцатой неделе была экстремальная "Гонка наций" - Race nation. Это забег на 10 километров с полосой препятствий, которые обычно используют при подготовке военных. Участникам пришлось бежать, подниматься на горки, проползать под колючей проволокой в грязи, преодолевать брусья, перелезать через практически отвесный высокий щит, держась за канат. Призами были бонусы на взвешивании, а также возможность исполнить одно из желаний своего партнера по команде, такое как фотосессия, гонка на авто, полет за штурвалом, татуировка.

Все худеющие испытали себя на прочность, им пришлось преодолевать свои страхи и действовать буквально на пределе своих возможностей. К финишу не дошел Николай Крицкий, который вернулся на прошлом проекте - ему стало плохо. Позже врачи сообщили, что у него проблемы с сосудами.

У мужчин первым пришел Евгений из команды коричневых, за ним Павел из команды розовых. Последним пришел Коля - красный.

У женщин первой стала Наталья из команда розовых. Совсем немного от нее отстала Тамара из коричневых. Последней финишировала самая тяжелая участница Лала Алиева, которая уже выбывала из проекта, но на 11 неделе ее вновь вернули в лагерь похудения.

Перед взвешиванием Анита Луценко предупредила, что будет решаться судьба женской половины "Зважених".

Под желтой линией в итоге оказались Лала Алиева и Анна Бочарова из команды красных. На голосовании против Ани сыграло то, что слишком многим на проекте не нравился ее партнер Николай и от него решили избавиться, покачнув его положение на проекте.

Однако после вердикта Николай Ворошнов также заявил, что уходит. Таким образом на 12 неделе проект покинула команда красных в полном своем составе.

Фото: Николай Ворошнов и Анна Богачова

33-летний Николай Ворошнов известен, как победитель первого сезона "Зважених". Он похудел до неузнаваемости - на 85 килограммов. А пришел на проект с весом 175 кг. За восемь лет он успел поработать в Канаде, заняться хоккеем, поучаствовать добровольцем в АТО. Во врем АТО он набрал лишний вес, который с лихвой перекрыл показатель 2011 года. В 9 сезоне Ворошнов начал с 220 кг. За 12 недель он похудел на 49 кило, сбросив вес до отметки 171 кг.

22-летняя Анна Богачова пришла с весом 123 кг, за 12 недель она похудела на 25 кг - до 98 кило. Девушка живет в селе Диканьки, раньше она занималась пауэрлифтингом, но прекратила поднимать железо из-за травмы спины.

Зважені та щасливі 14.11.19 смотреть уже сейчас можно на канале СТБ. На ютуб 12 выпуск появится 16 ноября.