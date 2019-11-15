Российский президент Владимир Путин заявил, что закон об особом статусе Донбасса, который собираются принимать в ближайшее время в Украине, должен быть предварительно согласован с Донецком и Луганском.

Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, передает РИА Новости.

"Мы слышим от первых лиц Украины о том, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Ведь это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то тогда все мгновенно зайдет в тупик", - сказал российский президент.

Кроме того, Путин указал, что формула Штайнмайера не несет никакого содержания и является просто инструментом имплементации закона об особом статусе Донбасса после проведения муниципальных выборов.

"Там же нет ничего содержательного, это просто формула, причем которая не полностью соответствует минским соглашениям, но мы пошли на это, это компромисс, мы согласились, но только, чтобы хоть что-то было, чтобы двигаться вперед", - сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин впервые предложил развести войска на Донбассе по всей линии разграничения. Также мы писали, что он посоветовал Украине искать счастья не за океаном, а договариваться с соседями.



