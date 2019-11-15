Появилось фото, как в Раде Порошенко нежно взял за руку Гончаренко
Депутатов Верховной Рады в день принятия госбюджета от фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко и Алексея Гончаренко запечатлели в странной позе - взявшись за руки.
Фото обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook телеведущий Ростислав Сухачев.
"Добрый вечер", - подписал он фото.
Пользователи сети не упустили шанс и обсмеяли фото в комментариях.
"Они созданы друг для друга", "Потанцуем)))" , "Алешенька...Софьюшка...и музыка за кадром)))"- пишут пользователи.
Фото: facebook.com/Rostyslav Sukhachov
Ранее "Страна" рассказывала, что 13 ноября в ГБР отчитались, что дела, в которых фигурирует Порошенко, находятся на завершающей стадии.
Напомним, что в четверг, 14 ноября, Рада без особых усложнений приняла бюджет на 2020 год.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.