Депутатов Верховной Рады в день принятия госбюджета от фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко и Алексея Гончаренко запечатлели в странной позе - взявшись за руки.

Фото обнародовал на своей странице в социальной сети Facebook телеведущий Ростислав Сухачев.

"Добрый вечер", - подписал он фото.

Пользователи сети не упустили шанс и обсмеяли фото в комментариях.

"Они созданы друг для друга", "Потанцуем)))" , "Алешенька...Софьюшка...и музыка за кадром)))"- пишут пользователи.

Фото: facebook.com/Rostyslav Sukhachov

Ранее "Страна" рассказывала, что 13 ноября в ГБР отчитались, что дела, в которых фигурирует Порошенко, находятся на завершающей стадии.

Напомним, что в четверг, 14 ноября, Рада без особых усложнений приняла бюджет на 2020 год.